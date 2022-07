Quiero alertar a toda la comunidad de Xalapa o sus alrededores sobre la Universidad Biomédica “Rafael Guízar y Valencia Oficial”, o Instituto de Altos Estudios en Salud, que tiene 3 generaciones de diferentes carreras varadas sin un servicio social ya que su excusa es decir que no hay plazas para servicio social en el Estado hasta febrero del 2023 o hasta agosto del próximo año.En fin, es un albur que los alumnos no saben si creer o no. Cabe resaltar que está Universidad empezó a funcionar sin un Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).Atentamente,(...)