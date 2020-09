Universidad de Xalapa otorgará doctorado Honoris Causa al arquitecto Pedro Trueba Zepeda

Como un reconocimiento a su carrera académica y artística, el arquitecto Pedro Trueba Zepeda será investido el próximo viernes 25 de septiembre con el grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Xalapa.



Isabel Soberano de la Cruz, rectora emérita de esa institución educativa, refirió que el programa de actividades inicia con su llegada programada para el próximo día 22. Al día siguiente será la inauguración de la exposición con sus obras y, al finalizar, la Cátedra Magistral que impartirá en las instalaciones de la Universidad de Xalapa.



Para el día 24 septiembre, tendrá lugar un conversatorio con el doctor Rubén Pabello Rojas, a partir de las 10:30 horas, en la biblioteca de la Universidad de Xalapa, para concluir el viernes con una ceremonia en que recibirá el grado de Doctor Honoris Causa.



Pedro Trueba Zepeda fue reconocido como el Personaje del año 2014 por el periódico Sol de México; se editó el Billete conmemorativo “Pedro Trueba” del sorteo de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública del 11 de abril de 2014.



Por supuesto que Trueba Zepeda ha ganado a lo largo de su carrera concursos nacionales e internacionales. Nació en Minatitlán, Veracruz, en 1967, viajó a la ciudad de México para estudiar arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México.



Fue subdirector de Museografía del Museo Nacional de Antropología y coordinador de Proyectos de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.



La propuesta de su trabajo artístico incluye el estilo “Free Spirit Paintings”, consistente en no encasillarse en algún método pictórico pero sí el poder fusionarlos y el “Arte Corporativo”, el cual ofrece soluciones artísticas para diversos espacios, según datos biográficos publicados en su página electrónica.



Es importante mencionar que ha realizado numerosos y diversos proyectos culturales de relevancia nacional e internacional. Como artista plástico, evoluciona del realismo a la abstracción. Ha expuesto en más de 100 ocasiones su obra plástica, tanto individual como colectivamente en diversos centros culturales, galerías y museos en México.



Su obra se ha presentado internacionalmente en 24 ocasiones: 7 veces en diversas galerías de Nueva York; en la Embajada de México en Guatemala, en La Antigua Guatemala; en la Embajada de México en Lisboa, Portugal y el Museo Municipal de Faro, Algarve, Portugal; en el Palacio de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza; en el Shenkman Arts Centre de Ottawa, Canadá; también en la UNAM Canadá, ubicada en Gattineau y en Montreal; en el Instituto Cervantes de Amman, Jordania; en la Universidad de Tel Aviv, Israel; en la Fundación Navegación Oceánica de Barcelona y el RIDEA - Oviedo, España y en la Sorbonne Université y la Maison du Mexique, París, Francia.



Ha realizado más de 9000 obras de arte y publicado 20 libros. Por su trayectoria artística ha recibido numerosos reconocimientos, como el ATIM TOP 60 MASTERS en “The Museum of Arts and Design”, en Nueva York; por parte de la organización de artistas “Art Tour International”. Fue reconocido como el Personaje del año 2019, por el CIP, Círculo Internacional Periodístico, el Alumni Summa Cum Laude, por parte de la Preparatoria de la Universidad Panamericana.



Cabe destacar que se editó el Billete conmemorativo “Pedro Trueba” del Sorteo de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública del 11 de abril de 2014. Ha ganado concursos nacionales e internacionales. Se destaca por realizar Arte Corporativo para más de 70 Empresas y Trasnacionales y Arte Residencial para más de 400 hogares.