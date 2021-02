Universidad Veracruzana tendrá que explicar uso de 394 millones de pesos

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró un probable daño patrimonial por parte de la Universidad Veracruzana (UV) a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 394 millones 430 mil 251 pesos.



En el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, entregado el pasado sábado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la ASF señala que, en el ejercicio de los recursos federales recibidos en el año 2019, la Universidad Veracruzana incumplió con la normativa en materia de transferencia de recursos, servicios personales y transparencia, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto superior a los 394 millones de pesos que, señala, representan el 15.2 por ciento de la muestra auditada.



El probable daño patrimonial por un monto de 391 millones 720 mil 284 pesos corresponde a que la UV habría realizado pagos en exceso por concepto de prestaciones no ligadas al salario, en violación a las disposiciones del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero celebrado en 2016 entre la Secretaría de Educación Pública, el Ejecutivo Estatal y la Universidad Veracruzana.



Por otra parte, se presume un daño patrimonial por un monto de 2 millones 709 mil 967 pesos, en virtud de que ilegalmente se realizaron pagos a 35 trabajadores de la Universidad Veracruzana que se encontraban en periodos de licencia sin goce de sueldo.



Por lo anterior, es que la ASF concluye su informe individual señalando que “la Universidad Veracruzana no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”.