La tarde de ayer comparecí ante Jurado académico para defender mi tesis Universidad Veracruzana. Una propuesta de contribución al desarrollo de Veracruz. Con dicho acto obtengo mi tercera licenciatura, en este caso en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En mi comparecencia ofrecí, como preámbulo, cómo llegué a esa investigación, después cómo la desahogué, y -por último- di cuenta de forma breve sobre su contenido y unas reflexiones finales.



A las y los integrantes del Jurado les compartí que, en agosto de 2018, decidí el tema, incluso el título de la tesis. Como lo sostuve en la introducción, el objetivo de esa investigación fue atender un interés por el derecho a la educación como detonante de capacidades, abordar un tema concreto -no netamente teórico- y buscar contribuir al debate sobre la vida pública de nuestro Estado.



Así, desde otoño de 2018 comencé a estudiar bibliografía sobre el impacto de la educación superior para las sociedades, el mundo globalizado y la economía. Durante breves estancias en 2018 y 2019 en Toronto, Canadá, y Boston, Massachusetts, respectivamente, para cursos intensivos de inglés, pude adquirir libros precisamente sobre la educación terciaria. Dentro de esas primeras lecturas recuerdo el libro de Philip G. ALTBACH, Global Perspectives on Higher Education.



Durante 2019 el avance en la investigación fue lento toda vez que, por la carga de trabajo en el Instituto Nacional Electoral (INE), solo podía trabajar en la tesis los fines de semana, en este caso con bibliografía de la biblioteca de la Universidad Iberoamericana, institución en la cual hice mi maestría en derechos humanos y por lo cual tengo acceso permanente a su servicio bibliotecario. El grueso de la investigación, y hasta su conclusión, la realicé en los meses de abril, mayo y junio de 2020, es decir, el tiempo que en el INE suspendimos actividades para irnos a casa por la actual pandemia.



Estudiar sobre temas sumamente interesantes e importantes como el papel de las universidades, las sociedades del conocimiento, la economía de la educación, y la necesidad de crecer con calidad en la Universidad Veracruzana, además que su administración esté al servicio de la academia, fue no un trabajo, ni obligación, ni carga, sino un verdadero placer intelectual. Llevo 16 años leyendo preponderantemente electoral, por ello reiteré al Jurado por qué disfruté haber elaborado ese trabajo.



La tesis que sostengo en mi investigación es que la Universidad Veracruzana, para contribuir al desarrollo de Veracruz, debe garantizar a muchos más jóvenes en el Estado su educación terciaria. A la fecha, la cobertura del nivel superior estatal está prácticamente en una tercera parte de la población en edad de estudiar dicho nivel, por debajo de la media nacional, y todavía están por terminar de verse los efectos de la pandemia en la deserción escolar. En otros términos: la Universidad Veracruzana atiende solo al 9% de jóvenes de 19 a 22 años y absorbe únicamente el 16% de egresados y egresadas de educación media superior.



Estoy convencido que la expansión de la educación superior es benéfica para las personas y las sociedades. Aunque no profundicé en ello porque no se trató de un estudio comparado, hago mención en el trabajo de investigación de los casos en los países llamados BRIC´s, especialmente de China. Como señala Martin CARNOY, la expansión ahí se ha traducido gradualmente en elevar los niveles de educación de su fuerza laboral, con el benéfico impacto del incremento de la productividad interna, el potencial de innovación y la entrada de nuevos mercados de productos y servicios.



Asimismo, en la tesis sostengo que la Universidad Veracruzana, para contribuir al desarrollo de Veracruz, debe asegurar la calidad educativa. Mejorar ésta tendría un impacto positivo en el desarrollo de Veracruz porque significaría crear una sociedad más orientada al conocimiento, la innovación, a la competitividad. En las instituciones no sirve la autocomplacencia por lo que en la Universidad Veracruzana no sirve sostener que se es la mejor universidad del sureste del país, sino competir en calidad con las instituciones de educación superior del centro de la República, incluso las privadas.



La tercera porción de la tesis sostenida es que modernizar administrativamente a la institución es condición necesaria para que la misma esté a la altura de las circunstancias sociales y económicas que le exige el Estado. Esta vertiente de la reflexión, de hecho, me ha llevado a considerar la trascendencia de la buena gestión como garantía de mayor cumplimento de derechos, especialmente los derechos sociales. En ese sentido, a propósito de esta investigación he revalorado la importancia no solo de la economía -consecuencia del estudio de la licenciatura misma- sino de la administración.



Adicionalmente, y como lo retomo del ejemplo que ofrece Shiri M. BREZNITZ, a propósito de Yale University, un aspecto importante es que las universidades se vinculen con los sectores públicos y privados ahí donde se asientan sus sedes o campus para generar el desarrollo económico.



Finalicé señalando que, evidentemente, soy consciente que las universidades tienen funciones más allá de las expresamente invocadas en mi tesis para la Universidad Veracruzana. Asimismo, que el impacto y trascendencia de las instituciones de educación superior para las sociedades es un tema muy amplio y que, de por medio, en esta temática están altos valores y aspiraciones de la humanidad. También, que como todo diálogo académico, esa tesis es un punto de partida y de ninguna manera un punto de llegada. Y, por supuesto, agradecí por conducto del Jurado a mis ex profesores y profesoras de la Facultad por haberme preparado también con esta formación en economía, fortaleciendo en mi persona el sentido de responsabilidad social.



