Universidades del Bienestar no son “patito”; muchos egresados tendrán trabajo garantizado

Las universidades del Bienestar “Benito Juárez” no son “patito” y los alumnos que egresen no tendrán ningún problema, incluso, muchos de ellos tendrán un trabajo garantizado, señaló el delegado federal de la Secretaría de Bienestar en el Estado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.Mencionó que quien diga que estas instituciones educativas son “patito” no está informado.Recordó que hay ya 200 escuelas en todo el país y son de alta calidad y excelencia educativa, pero sobre todo son totalmente gratuitas y vinculadas a las necesidades del país.Mencionó que en el caso de la carrera de Medicina hay mucha necesidad de médicos que atiendan a la población de las comunidades y eso es lo que está buscando el gobierno, por lo que quienes egresen tendrán ya un trabajo asegurado.Entrevistado tras la inauguración del ciclo escolar para los alumnos de la carrera de licenciatura en medicina en la comunidad de Campo Grande, Ixtaczoquitlán, el delegado federal comentó que las prácticas las harán los jóvenes en los diferentes centros de salud y unidades del IMSS.