Universidades “patito” en Veracruz ofrecían carreras de salud; tenían registro oficial

En lo que va de la presente administración, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) revocó cuatro Registros de Validez Oficial Estatal (REVOES) a universidades privadas, los cuales se habrían otorgado en administraciones anteriores de manera irregular, ya que se vendían hasta en 400 mil pesos, señaló el titular de la dependencia, Zenyazen Escobar García.Durante entrevista, el funcionario estatal refirió que hay casos específicos en materia de salud, donde el problema se agrava.“Cuando llegamos encontramos universidades que estaban ofertando la licenciatura en cosmetología o cirugía estética, cuando revisamos eran licenciaturas de área de salud, entonces tiene que ser primero para realizar este tipo de operaciones, doctores con una especialidad en cirugía estética y, de manera ventajosa, estas universidades ofertaban esto, lo que hicimos es que dimos para atrás sus REVOES, eran cuatro escuelas”, dijo.El funcionario estatal expuso que desde que tomó las riendas de la Secretaría, se implementó un cambio en el otorgamiento de los REVOES para asegurar que no hubiera irregularidades, así como tampoco corrupción.Puntualizó que en los casos donde hay carreras que tienen que ver con la salud, es la propia Secretaría de Educación Pública (SEP), a nivel federal, la que avala y entrega el registro, no como antes que los hacía la SEV en conjunto con la Secretaría de Salud.“Desde que llegamos el dar marcha atrás, anteriormente los REVOES se vendían, 300 mil, 400 mil pesos, por eso es que se da este tipo de situaciones por corrupción, por no revisar, por no fijarse y por no ver lo que están ofertando y ofreciendo a la sociedad”, detalló.Zenyazen Escobar dejó en claro que en territorio veracruzano la SEV cuenta con la plataforma REVOE2.0, misma que sirve para dar inicio al proceso, para acceder a los Registros de Validez Oficial Estatal y en el caso de las carreras de ciencias de la salud, es la SEP la que los otorga.