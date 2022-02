Universitarios se adaptan a clases presenciales, en Veracruz Puerto

A una semana del regreso a clases de la Universidad Veracruzana, estudiantes afirman que ha sido difícil irse acoplando al esquema híbrido debido a que algunas clases son presenciales y otras en línea, no obstante, señalan que ya querían regresar a sus facultades.Los alumnos coinciden en que a pesar de los riesgos de contagio, el aprendizaje es mejor en el aula y con trato directo hacia los profesores."Ha sido un poco complicado, un poco, es que nos dan clases presenciales y en línea; vienes a la escuela y luego te queda tiempo así como para estar en la casa y eso ha sido difícil pero para mí son mejores las clases presenciales porque en línea uno se distrae un poco más", dijo Julieta, estudiante de primer semestre de la carrera de Administración."No es lo mismo el aprendizaje que tienes en línea, en tu computadora o celular, que estar aquí presente, aclarando tus dudas y todo lo que resulten ", comentó Brian Segovia.Para muchos estudiantes, este nuevo semestre que empezó el pasado 2 de febrero significa el primer contacto con los profesores y compañeros, pues comenzaron su carrera en la modalidad virtual. Otros ya van a mitad de sus estudios y es la prima vez que llegan a la facultad."Me creerás que es la primera vez que vengo a la escuela. Ya me tocó entrar en línea y es la primera vez que vengo a la Facultad. Un año, casi 2 en línea, voy a la mitad de la carrera y apenas la conozco presencialmente", explicó Brian."Empecé la universidad en línea, no me había tocado un salón y fueron dos años. Ahorita me ha resultado difícil adaptarme, me siento muy nerviosa en las clases porque siempre he estado ante una cámara y ahorita en persona pues tenemos contacto", concluyó la estudiante Karla.En la zona de Veracruz y Boca del Río, regresaron 3 facultades volvieron a clases presenciales; las otras 13 están en modelo híbrido o totalmente en línea.