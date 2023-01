UPAV niega matrícula a alumnos de Ixtaczoquitlán, acusa Directora Solidaria

Martha Miguel García, directora solidaria de UPAV Ixtaczoquitlán, acusó que la directora de la Educación Superior, Guadalupe del Carmen Sue Morales, niega a registrar en el sistema a 50 estudiantes.“He mandado escrito, oficio. He venido personalmente a la Rectoría e incluso he pasado a hablar con el Rector pero el jefe de la supervisión, que Carlos Heber, dijo que el Rector no hace nada si la Directora y él no autorizan”.Ante esta situación, la directora de Ixtaczoquitlán destacó que han promovido un amparo para protegerse ante la “negación de la educación”.García refirió que ha fungido como directora solidaria desde el año 2007, por lo que dijo no estar de acuerdo en que después de 13 años de ser Directora de Licenciatura se le señale de “no tener capacidad”.Comentó que el día 7 de enero de 2023, el Departamento de Control Escolar le habría mandado un correo informándole que la sede de Ixtaczoquitlán entraría en receso, ante lo cual García recordó que el nombramiento no le habría sido otorgado por ellos, sino por la Dirección Superior.Señaló así que el día 25 de octubre llegaron a un acuerdo en el que le aperturarían el sistema en diciembre. Sin embargo, dijo que le han puesto pretextos. “He mandado escrito desde agosto, tuve su respuesta hasta el 7 de octubre donde ellos me dicen: ‘Es que debes documentación de los alumnos, debes calificaciones, debes plantillas’”.Pese a reconocer que existe un adeudo de expedientes, la directora afirmó que este se debería a que así les fue solicitado debido a la pandemia, pidiéndole que dichos expedientes fueran resguardados. En cambio, dijo que los señalamientos respecto a las plantillas serían falsos, pues dijo que los asesores ya han sido gratificados.Por estas circunstancias, Martha Miguel García exige matriculación para los alumnos de la Universidad Autónoma de Veracruz (UPAV) de Ixtaczoquitlán, que estarían conformados por 20 alumnos de Derecho, 17 alumnos de Criminología, 15 de Administración de Empresas.