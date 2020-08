Urbano se lleva poste y cables al quedarse sin frenos, en Veracruz puerto

En calles del Centro Histórico de la ciudad de Veracruz se presentó la tarde de este jueves un accidente vial, luego de que un autobús del servicio urbano, ruta Lomas 4, iba de especial y sufrió un desperfecto en los frenos y acabó arriba de la banqueta llevándose un poste de metal y cables de tendido telefónico y de televisión por cable.



Esto se dio en el cruce de las calles de Mariano Arista y la avenida Cinco de Mayo de la colonia Centro.



En la calle de Arista iba circulando la unidad numero U-122, de la ruta Lomas 4 de Río Medio, guiada por Santiago López Murillo, el cual no vio un carro que le antecedía y por no llevárselo, volanteó para enseguida frenar, pero no le respondieron.



El urbano se trepó a la banqueta, pegando contra un poste de metal del alumbrado, arrancándolo y atorándose con cables de tendido telefónico y de la televisión por cable que arrancó.



El urbano logró parar antes de atravesar la avenida Cinco de Mayo y para la fortuna del operador no iba pasando ninguna persona en ese momento por la banqueta.



Al punto se trasladaron elementos de la Policía Municipal, Naval y Estatal para acordonar el sitio del percance junto con oficiales de Tránsito y Vialidad Municipal de Veracruz.



Fueron los peritos de vialidad los encargados de hacerse cargo del urbano, recabar la información y elaborar el parte de accidente.