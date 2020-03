Urge Alcalde a suspender misas en Tezonapa; virus puede alcanzar a la sierra, advierte

El alcalde de Tezonapa, Luis Arturo Sánchez García, urgió al obispo de Córdoba. Eduardo Patiño Leal, a que suspenda las misas en su demarcación ante la emergencia por coronavirus.



El edil advirtió que en las comunidades continúan las fiestas patronales y misas, por lo que muchas personas no están tomando en serio el COVID-19.



Pidió que ver casos como Italia, primer lugar en muertes por el virus, señalando que las medidas de precaución son cuestión de sentido común.



“No crean que porque este municipio está en la zona serrana, este mal no puede llegar; claro que puede, por la movilidad de la gente”, advirtió.



En el caso de los balnearios y ríos, advirtió que mucha gente acude sin las mínimas precauciones que tanto se han dado a conocer a través de las redes sociales,



“Y lo grave va a estar cuando Dios no lo quiera, brote este virus en este municipio; porque no existe esa capacidad para atender una contingencia de esta naturaleza..



“Qué necesidad hay de poner en riesgo su vida, si se puede respetar la cuarentena”, dijo.



Por esto, Sánchez García pidió el apoyo de la Iglesia Católica para que se suspendan las misas en Tezonapa y evitar contagios.