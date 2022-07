Urge atender a comunidades indígenas: Diócesis de Orizaba

La promoción integral de las comunidades indígenas por parte de las autoridades es urgente e indispensable, expresó el vocero de la Diócesis de Orizaba, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, pues así podría frenarse la migración por pobreza o violencia."Se debe buscar la promoción integral de las comunidades, para que nadie se vea obligado a migrar buscando trabajo, ni tampoco huyendo de la violencia".Al ser cuestionado en referencia a las declaraciones que en su momento han hecho autoridades de Soledad Atzompa, quienes aseguran que niños de 12 a 17 años están migrando solos a Estados Unidos, muchos de ellos enganchados en sus propios municipios para cruzarlos y cuando pasan, son empleados hasta por dos años para pagar su deuda a quien los ayudó, el presbítero indicó que en comunidades marginadas, empobrecidas como esta se debería buscar promover la educación, salud y más rubros."Invertir en programas que no solamente sean asistencialistas, sino que sean de verdadero desarrollo, así como aprovechar el carácter artesanal de las comunidades y tener una estructura adecuada para poder comercializar sus productos, sus obras de arte".Consideró que se debe ayudar a que los niños y jóvenes puedan seguir estudiando para desarrollar sus comunidades, y así las capacidades dentro de su cultura y valores pues puedan ser fomentados y no sofocados por la pobreza."Creo que esto es lo que toca para que no caigan en esta lamentable situación, que de repente se puede convertir en explotación laboral o incluso en explotación infantil".