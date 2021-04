Urge ayuda para medicamento de su hijo, víctima de quemaduras

El señor Martín Vargas Morales, con una pequeña manifestación frente al Palacio de Gobierno, solicitó el apoyo a la autoridad estatal ante la falta de recursos económicos para solventar el tratamiento para las quemaduras que presenta su hijo Vicente, de 12 años de edad.



Originarios de la localidad de Cetlalpan, situada en el municipio de Ayahualulco, familiares y el mismo Vicente suplicaron el apoyo para comprar el tratamiento: KitosCell Gel PFD, que es una fórmula que ayuda a mejorar la apariencia de la piel disminuyendo las cicatrices.



"Yo ya no le he aplicado el gel a mi hijo porque a veces no tengo ni para la comida. El medicamento cuesta más de dos mil pesos. Le pido a los de Palacio de Gobierno un apoyo. Los que nos quedamos sin empleo no tenemos ni para la comida. No sólo es por mí, es para mi hijo".



De igual forma, Martín Vargas expuso la falta de empleo, situación que ha provocado no cubrir dicho tratamiento y no tener en varios ocasiones alimento en su casa.



"Solicitamos un apoyo económico o que nos regalen naranjas o galletas de Xico para poder trabajar y comprarle el tratamiento a mi hijo. Ya me cansé de andar pidiendo una moneda regalada, necesito un empleo para poder ayudar a mi hijo".



Detalló que el accidente de su hijo ocurrió hace algunos años cuando un hombre en estado de ebriedad le arrojó gasolina, provocándole las quemaduras.



"Quise poner una denuncia en la Fiscalía de Teocelo y me dijeron que no podían hacer nada porque el hombre era alcohólico y no había forma de hacerlo pagar por el delito", lamentó.