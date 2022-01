Urge campaña del SAT sobre el tema de pagos de impuestos para campesinos

Jesús Adán Castillo Durán, delegado en la zona centro del Colegio de Economistas de Veracruz asociación civil, urgió una campaña sobre el tema de pagos de impuestos por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para asesorar a las organizaciones campesinas quienes están preocupados y desconocen totalmente el tema."Yo creo que cualquier ciudadano que contribuye le genera preocupación, yo sugeriría muy respetuosamente a las autoridades del área del SAT que hagan una gran campaña de difusión, de información, que asesoren a las organizaciones campesinas para que les diga a los campesinos cómo deben presentar sus contribuciones, cómo pueden en un momento también o justificar sus gastos, sus inversiones y bueno que este país avance hacia esa certeza de todos pagar impuestos, pero por otro lado que se reflejen en mejores servicios", añadió.Cabe señalar que hay preocupación en el sector cañero luego que el gobierno federal los incluyera en la Reforma Fiscal mediante el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), aprobado en la Miscelánea Fiscal para 2022 por la mayoría de diputados federales de Morena."Si tuviéramos que decirlo con objetividad, es bueno que se incremente el número de personas que pagan impuestos, ello tendría que conllevar a que hubiera un ejercicio efectivo del gasto público, transparente y qué malo que se haya decidido llevarlo efecto en este momento donde tenemos una crisis económica tan fuerte, donde la inflación no cede, donde no hay crecimiento y al escenario le llamamos estanflación, me parece que no hay suficiente información para los cañicultores ni para los caficultores y en estos momentos se les está triplicando el precio del fertilizante, nadie les informa como deducir impuestos".Consideró incluso qué el sector campesino que pagará impuestos está en el desconocimiento, en el abandono total, sin información por ello reiteró que urge una campaña por parte del SAT.