Urge coordinación entre fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno

El presidente municipal de Ángel R. Cabada, Arturo Herviz Reyes, hizo un llamado a las autoridades estatales para que haya una mejor coordinación entre las fuerzas de seguridad, municipales, estatales y federales.



"Hay una total descoordinación. Al menos en mi municipio no veo que haya coordinación. Ojalá se trabaje bien para que el Estado esté en calma. Es una preocupación de la autoridad pero más de la ciudadanía porque no tiene certeza, no vive tranquila, no vive en paz".



El edil dijo no temer que la Policía Municipal de Ángel R. Cabada sea desplazada por la Secretaría de Seguridad Pública, pues aseguró que los uniformados han trabajado correctamente.



"Tiene que haber coordinación. Es cierto que en algunos casos hay policías involucrados en actos de violencia o estén metidos en otras cosas, pues bueno, hay justificación que el Estado actúe pero cuando no, solamente hay violencia. En nuestro municipio está trabajando bien la Policía Municipal".



Refirió que es muy lamentable el ambiente de inseguridad en aquella región tras los hechos suscitados donde la exalcaldesa y exdiputada local priista, Gladys Merlín Castro y su hija de 27 años, Carla Enríquez Merlín, fueron asesinadas en el interior de su domicilio en el sur de Veracruz, por lo que criticó que la población ni en los hogares puede estar tranquila.