Urge diputado al Gobierno “ponerse las pilas” y concluir vacunación de abuelitos

El diputado local Gonzalo Guízar Valladares lamentó que aún no haya fecha para aplicar la segunda dosis de la vacuna antiCOVID a los adultos mayores de 60 años de edad del municipio de Coatzacoalcos.



Reconoció el esfuerzo para continuar con el Plan Nacional de Vacunación; sin embargo, pidió al gobierno federal y estatal “ponerse las pilas” para completar la inoculación a los adultos mayores.



En Coatzacoalcos se aplicó la primera dosis de la vacuna durante los días 29, 30 y 31 de marzo y fueron inoculados un total de 32 mil 756 personas de 60 años de edad y más.



Expuso que ya está el proceso de registro para vacunar a las personas de 50 a 59 años de edad y todavía no concluye la inoculación a los adultos mayores.



“Hay que reconocer que existe un esfuerzo gubernamental pese a la escasez de vacunas. Hay ánimo en dicho del Gobierno federal por comprar el mayor número de fármacos, pero no en el hecho”.



Dijo que ha faltado planeación y las personas que operan el Plan Nacional de Vacunación están fallando a la sociedad que se encuentra vulnerable.



No obstante, en la víspera de concluir la etapa de vacunación a los adultos mayores de 60 años de edad y ante el inició de la inoculación de las personas de 50 a 59 años, exhortó a la responsabilidad social para vacunarse.



Pidió no hacer caso a las falsas noticias de que la vacuna antiCOVID puede causar la muerte, pues dijo que científicamente está comprobado que no es así, por el contrario, los fármacos que se están aplicando con eficaces.