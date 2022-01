Urge docente en primaria de Tihuatlán y SEV no atiende

En la Escuela Primaria “Leona Vicario” del municipio de Tihuatlán, Veracruz, el derecho a la educación de los niños ha sido violentado por las autoridades educativas, ya que desde el 2021 los alumnos de cuarto y de quinto grado de la mencionada institución carecen de docente, situación que las autoridades escolares, de supervisión, jefatura de sector y la misma Subdirección de Primarias conocen y han hecho caso omiso, ya que no les importa velar por la educación de los estudiantes.Los padres, impotentes ante esta situación, han tenido que pagar un maestro particular a pesar de ser de escasos recursos, siendo que ésta es una escuela pública.Cansados de que a sus hijos no se les enseñe y ante la falta de interés de la SEV por resolver la problemática, se vieron en la necesidad de cerrar la escuela, para que de este modo sus quejas puedan ser escuchadas, sin embargo, desde el día 4 de enero permanece el cierre de la institución y hasta el día de hoy no hay una respuesta favorable, por lo que los padres ya se organizan para ir a manifestarse si es necesario en las instalaciones de la SEV pues no piensan soportar que se siga pisoteando el derecho de los alumnos por recibir una educación de calidad.Es por esta razón que hacen un llamado al gobernador, CuitláhuacGarcía Jiménez; a Zenyazen Roberto Escobar García, secretario de Educación de Veracruz y a la directorageneral de EducaciónPrimaria Federalizada, Ana Laura García Calvillo, para que tomen den una solución inmediata al asunto.Atentamente,(...)