Urge empoderar a mujeres en zonas rurales

La mujer rural se encuentra en situación de desventaja pero con muchas ganas de trabajar. Debido a que vive violencia por su estado de vulnerabilidad, urge empoderarlas afirmó la encargada del Instituto Veracruzano de la Mujer, Rocío Villafuerte.Reconoció que en el Estado se ha tenido una situación de violencia permanente pues los estereotipos siguen ahí, por eso debe haber unión de autoridades locales, nacionales e internacionales para lograr la sensibilidad de toda la sociedad para entender que debe haber igualdad.Si bien dijo que no tiene cifras, aseguró que es alto el número de denuncias por violencia familiar."Con el tema de la pandemia hubo una situación de movilidad de estructura diferente a darse el tema de la ejecución de la violencia pero se tuvo que cambiar la estrategia para atender a las mujeres".Los focos rojos en violencia hacia la mujer indígena es la sierra del Totonacapan y las altas montañas pero eso no les impide llegar ahí donde laboran con unidades itinerantes para atender a esta población.Al conmemorarse hoy el Día de la Mujer Rural enfatizó que siguen trabajando a favor de este sector vulnerable.Respecto a la posible Tercera Alerta de Género para el estado de Veracruz mencionó que hay seguimiento y análisis para determinar si se decreta o no.