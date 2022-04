Urge estrategia para frenar crecimiento desordenado y peligroso en Xalapa

El regidor quinto e integrante de la Comisión Edilicia de Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias y Regularización de la Tenencia de la Tierra del Ayuntamiento de Xalapa, Diego David Florescano Pérez, dio a conocer que anualmente “nacen” entre cinco y diez colonias, por lo que es necesaria una estrategia que permita ordenar el crecimiento de la capital veracruzana.“Tendremos que hacer una mesa de trabajo en la que estemos de manera coordinada los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), Patrimonio del Estado, y el Ayuntamiento con sus áreas respectivas, para establecer una estrategia que evite que la ciudad siga creciendo de una manera tan desordenada como lo está haciendo”, expresó.Y es que dijo que se busca proteger a las personas que de buena fe adquieren terrenos en zonas de muy alto riesgo, debido a la inconsciencia de los propietarios de los mismos.“Ya hemos visto tragedias como las del año pasado que se perdieron algunas vidas humanas y queremos evitar eso, pero si en su momento no hay ese entendimiento con los líderes que están desorientando a la gente, tendremos que tomar medidas efectivas para evitar que siga pasando”, externó Florescano Pérez.Reiteró que de las vidas que se pierden alguien tiene que hacerse responsable y no precisamente la Alcaldía, sino los liderazgos de organizaciones que se brincan toda la normatividad de desarrollo urbano y ofertan los predios en zonas riesgosas.“La instrucción del Alcalde es que establezcamos una mesa de diálogos en donde participen todas las autoridades inmiscuidas y podamos dirimir una estrategia que nos permita proteger a estas personas”, sostuvo una vez más.El edil detalló que los problemas más graves se presentan en la zona norte de la ciudad, por ello apuntó que es importante ir poniendo las reglas claras para evitar que el crecimiento de la ciudad sea tan desordenado y peligroso.Sobre la actualización del Programa de Reordenamiento Territorial para Xalapa, que aprobó el 15 de noviembre de 2021 el Cabildo de Hipólito Rodríguez Herrero, que databa de 1958 y que sólo se había actualizado una vez, en el 2004; indicó que se le debe dar mayor fuerza legal para que realmente se haga cumplir.“Un reglamento municipal se queda de largo cuando no es respetado por estos liderazgos de los que hablo, por eso de esta mesa de trabajo deben surgir nuevas estrategias más coercitivas que eviten que lo sigan haciendo, sino se van a seguir brincando una mera recomendación municipal”, abundó Florescano Pérez.