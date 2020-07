Urge Gobierno a difundir información sobre COVID entre grupos de riesgo

La administración estatal a través de la Secretaría de Salud afirmó que Veracruz aún se mantiene el “momento crítico” de la pandemia, por lo que el semáforo se mantiene en rojo y es necesario hacer llegar el mensaje de la prevención al mayor número posible de ciudadanos.



Ante ello, se exhortó a la población a compartir la información respecto a las acciones contra el COVID-19, para evitar el aumento de contagios.



Durante el mensaje diario de información sobre el virus, las autoridades sanitarias refirieron que la información oficial se debe compartir principalmente entre los adultos mayores, ya que no están familiarizados en su mayoría con las redes sociales y en muchas ocasiones no dimensionan la problemática de salud que prevalece en el estado, así como en el país.



“Hoy tenemos que reforzar aún más los canales de comunicación entre todos; para que la información sobre las medidas preventivas llegue a más gente; por ejemplo, a los adultos mayores que viven solos y que no están familiarizados con las redes sociales o con los programas de televisión en los que se envían la información de salud”, se puntualizó.



También, comentaron que las autoridades han hecho lo que les corresponde, donde a través de “voceo” en colonias, así como brigadas de la propia dependencia con el respaldo de Protección Civil, se realizan recorridos en para concientizar a la población, así como brindar la información necesaria a quienes desconocen la problemática real sobre el COVID-19.



“Compañeros andan recorriendo las calles y espacios públicos, igualmente llevando el mensaje, todo esto con el claro objetivo de sumar fuerzas para lograr la participación colectiva, que toda la población del estado se sume y se puedan evitar más contagios, o que se pueda lograr que la gente que se enferma de coronavirus, sepa qué es exactamente lo que tienen que hacer, para evitar acontecimientos fatales”, se detalló.



De igual modo, se dejó en claro que es necesario fortalecer la comunicación para que con ello más gente conozca la problemática y cómo enfrentarla, con el firme objetivo de evitar en todo momento el aumento de los contagios.



“Debemos reforzar los canales de comunicación, les pido que nos ayuden a compartir estas conferencias con su familia, amigos y compañeros de trabajo; y que a las personas que por alguna razón no tengan acceso a las redes sociales o las noticias, corran la voz de persona a persona sobre cómo deben cuidarse; estoy seguro que entre todos si nos cuidamos, vamos a lograr mucho de forma positiva”, se insistió.



Asimismo, se refirió a la situación de países como Brasil o Estados Unidos donde los contagios se dispararon, a diferencia de México donde se logró aplanar la curva, por lo que se reiteró que se deben mantener los protocolos como la sana distancia, no salir de casa, usar cubrebocas, no saludar de mano, abrazo y beso, así como también lavar las manos constantemente mente con agua y jabón.