Urge llegada de inversión privada y empleos en municipios de Altas Montañas

Decenas de comerciantes y artesanos nahuas, migran desde hace 30 años hacia otras regiones del país, dejando familia y pertenencias para salir en busca del sustento, al no encontrar en su zona las condiciones propicias para resarcir sus necesidades prioritarias.El Estado de México, Toluca, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Querétaro, siguen siendo los principales destinos de la comunidad náhuatl de Ixhuatlancillo, aunque existen registros de su labor comercial en San Luis Potosí, Guerrero y Aguas Calientes.Los asentamientos urbanos que aparecieron de 30 años a la fecha, obligaron a Ixhuatlancillo a salir del radar de municipio marginado, aunque las necesidades de los artesanos nativos sigan siendo las mismas.Fernando Ochoa Vergara, asumió el 1° de enero la administración del municipio, hoy asegura convencido que la inversión privada puede fortalecer la economía con la generación de fuentes de empleo y evitar el fenómeno de migración de sus paisanos."Tenemos una población que emigra a diferentes partes del país para buscar el sustento de su familia. Es muy difícil el trabajo de ellos, porque dejan a sus hijos en casa con tal de traer el sustento”, dijo al afirmar que la gestión de los diputados es prioritaria.Esperemos que algo más podamos hacer con los diputados para ver la posibilidad de traer una empresa al municipio de Ixhuatlancillo. No es fácil, porque no hay quien invierta por esta zona pero vamos a facilitar todo lo que esté a nuestro alcance para la generación de fuentes de empleo", sostuvo.De la región del valle de Orizaba, Ixhuatlancillo es el único municipio de la etnia náhuatl que mantiene intactas su cultura, tradiciones, traje típico, usos y costumbres, con una lengua que se niega a morir.Devolver la grandeza de su cosmogonía, señalan autoridades municipales, es labor de todas las instancias del Gobierno, pues es el origen de nuestras raíces donde se debe invertir, en lugar de discriminar u omitir que les lleguen los programas de gobierno.