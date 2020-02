Urge PAN a Ayuntamiento atraer más inversiones para rescatar economía de Xalapa

El dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Martín Espinoza Roldán, lamentó que las autoridades municipales no estén haciendo trabajos para rescatar la economía, esto ante el cierre de negocios y la poca inversión en la Capital del Estado.



"Vemos plazas comerciales vacías, vemos restaurantes vacíos, vemos cierre de negocios. Desde el comité del PAN, queremos hacerle un llamado muy fuerte al Presidente Municipal para que en lugar de seguir dando pretextos, tome de una vez por todas el liderazgo", expuso.



Asimismo, pidió que el Alcalde busque la manera de atraer inversionistas y desarrollar verdaderas políticas públicas para mejorar la economía local.



"Le recomendamos que haga citas con corporativos que ya existen en Xalapa, porque pueden ayudar a ampliar sus inversiones. Lo que queremos es que se coordine con los demás niveles de gobierno y que generen algo positivo para nuestra capital, no como la supuesta mudanza de CONAGUA", añadió.



Al respecto, aseguró que dicha mudanza sólo fue una burla, pues no es posible ver que familias estén buscando rentar o que padres estén buscando inscribir a sus hijos a planteles educativos de la ciudad.



"Si realmente se tratara de una descentralización de estas oficinas, pues estaríamos viendo a personas buscando casa para rentar o estaríamos viendo a miles de familias buscando un lugar en las escuelas donde estudiarán sus hijos. Lo que estamos pidiendo al Alcalde es que se ponga a trabajar", sostuvo.



Reconoció que Xalapa tiene buena ubicación geográfica, riqueza cultural y demás características benéficas para rescatar la economía, por lo que urgió al primer Edil a buscar ayuda.