Urge PRD a Corte resolver inconstitucionalidad del delito de ultrajes en Veracruz

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, aseveró que en Veracruz se puede echar abajo el delito de ultrajes a la autoridad por considerarse inconstitucional, tal como ha sucedido en otras entidades.Durante entrevista a su paso por la Capital del Estado, antes de asistir a la entrega de constancias a ediles electos perredistas de la entidad, el líder nacional del partido del “Sol Azteca”, exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que resuelva la acción de inconstitucionalidad presentada desde hace un año en contra de la implementación de este delito en la entidad.“Urge que la Corte ya resuelva sobre este tema. Han pasado demasiados meses y el hecho de que se tenga en prisión a una persona por este delito es un atentado a los derechos humanos”, sostuvo.En este sentido, refirió que el delito es irracional y fue inventado e incluso el propio coordinador de Senadores de MORENA, Ricardo Monreal, se ha pronunciado en contra.“Porque agarra parejo; lo inauguraron con Rogelio ‘N’ por razones eminentemente políticas y es inconstitucional porque un delito como ese no merece pena corporal. Pudo llevar su juicio en libertad. Junto con eso se han venido otras detenciones que incluyen jóvenes”, recordó el dirigente perredista.Al respecto, Jesús Zambrano sostuvo que la policía está actuando de manera arbitraria y esto al parecer es una herencia que dejó el exgobernador Javier Duarte de Ochoa.“Esa es la realidad. Entonces sin ninguna visión o actitud de estadista, simplemente se está actuando dando palos de ciego. A veces a la mejor el Gobernador ni siquiera está plenamente enterado de a quiénes andan deteniendo”, expresó.Por tanto, definió como positivo que haya voces hasta al interior del Gobierno (Ricardo Monreal), que se pronuncien en contra de este asunto y reiteró el llamado a la Corte para que defina esta situación, ya que dijo, debe tomar en cuenta la gravedad del asunto que tiene en sus manos.“Le exijo respetuosamente pero con toda responsabilidad, que ya dictamine esa acción que ha presentado el PRD”.Y es que dijo, el delito de ultrajes a la autoridad ha sido declarado inconstitucional en otros Estados de la República “y lo han echado para abajo, lo han sacado del Código Penal de otros estado del país y aquí lo inauguran porque tienen una forma de pensar represiva, como lo estamos viendo, con detenciones por decisiones de carácter político”.Al comentar sobre el uso que se le está dando en Veracruz a este delito, Jesús Zambrano adelantó que ahora ya se están inventando situaciones para detener hasta a los de su propio partido.Esto, en referencia al alcalde electo morenista Fabián “N”, quien está acusado de presunto secuestro agravado, pero las autoridades no garantizan una investigación a fondo, es decir, no investigan a más morenistas allegados al detenido.Zambrano Grijalva reiteró que en Veracruz se están “inventando delitos” hasta para revolver su pugna interna por la candidatura al Gobierno de Veracruz en 2024.“Se están peleando. Pareciera que hasta se llevan pesado, fuerte. Hasta muerte pueden llegar en esta guerra intestina los morenos que están metiendo a la cárcel a su propia gente que aparecen como opositores para el proyecto de quien puede ser el consentido del Gobernador”, afirmó el máximo líder del “Sol Azteca”.Acusó que “ya les gustó hacer uso del Ministerio Público para acabar, aplastar a la oposición, amagar cualquier protesta social, ahora también para aplastar sus contradicciones internas o sus opositores internos”, sentenció.