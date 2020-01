Diputados tienen que legislar para detener que se desvirtúe el sentido por el cual fueron creadas las empresas dedicadas a la subcontratación (outsourcing), consideró el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Veracruz, Guillermo Benjamín Díaz Martínez.



El funcionario apuntó que es necesario que se pongan “candados”, pues al menos en la Reforma Laboral 2019 quedó pendiente lo referente al tema del outsourcing. “Esta figura no fue tocada, actualmente se está discutiendo en el Congreso, o es lo que tienen pendiente en la agenda los legisladores”.



Por ello, indicó que es importante que los legisladores atiendan este asunto porque sólo aprobando leyes es como se podrían frenar los problemas que llegan a causar no sólo a las empresas sino también al trabajador. “Crean figuras con buenas intenciones, pero se va desvirtuando en su naturaleza”.



En este sentido, comentó que desde la Dirección de Inspección del Trabajo se elabora un estudio para ver cómo operan estas empresas de subcontratación en Veracruz.



“Lo que se hace es hacer una inspección, observar y detectar cuáles son las firmas que se dedican a esta figura y tratar de que cumplan con todos los requisitos que marca la Ley Federal del Trabajo”, explicó.



Lamentó que no todas las empresas cumplan con lo que se exige y refirió que este tema escapa de la competencia de la Junta Local, debido a que sólo se dedican a dirimir las controversias que se suscitan, en tanto en materia de inspección se cuenta con otra dirección o un director a cargo de la Dirección General de Inspección al Trabajo.



No obstante, aclaró que no importa si los outsourcing cambian de giro o dejan de existir, pues aún así se procede contra el patrón solidario o sustituto que muchas veces vela por estas empresas cuando dejan de operar.



“Hemos enfrentado situaciones de que se les cita o se acude al domicilio señalado y ya se cambiaron o lo tienen alquilado o cuando se les va emplazar no se encuentran, pero hay que recordar que el responsable es el que se beneficia del trabajo independiente si es o no outsourcing y debe ser una empresa formalmente constituida”, concluyó.