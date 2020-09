Urge una ciclovía en Orizaba; a diario se accidentan ciclistas

Como una necesidad, consideró el presidente de la asociación civil Bici Ori, Delfino Ramírez Encarnación, el contar con un ciclovía, ya que la bicicleta se ha convertido en una opción de transporte para muchas personas pero diariamente se registra un accidente.



Explicó que el uso de la bicicleta ha tenido un auge entre la población, desde quienes lo usan como forma de realizar un ejercicio de bajo impacto, como quienes recurren a él como medio de transporte para ayudarse a tener menos gastos.



Sin embargo, indicó, diariamente se lee en los periódicos que hubo algún accidente y muchas veces pasa también que la gente sufre un percance pero no lo reporta porque no sabe a qué autoridad dirigirse.



Señaló que es difícil tener la contabilidad de accidentes, por lo que sólo llegan a enterarse de algunos de manera fortuita.



Expresó que, ante ello, se considera necesario contar con una ciclovía, proyecto que se ha propuesto desde las autoridades municipales anteriores en la zona a las presentes sin que haya respuesta.



Dicho proyecto, indicó, considera crear una vía para bicicletas desde el Rincón de las Doncellas a la fábrica de cementos ubicada en Ixtaczoquitlán, es decir, constaría de 17 mil 600 metros.



Reconoció que es posible que esto no evite que sigan ocurriendo accidentes, pues en la Ciudad de México hay una ciclovía y se han tenido algunos percances y hasta decesos dentro de ella, por lo que ahí se tendría que buscar la responsabilidad de los conductores para que respeten esos espacios.