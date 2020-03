Urgen 6 donadores de sangre para adulto mayor internado en Clínica 11 del IMSS de Xalapa

Al Calor Político:



Pido por favor me ayuden a publicar esta solicitud.



Mi abuelo se encuentra internado en la clínica 11 del IMSS, por lesión de cadera y no me lo quieren operar si no consigo 6 donadores de sangre. Ha sido muy difícil esta tarea debido a la contingencia en la que nos encontramos y la gente tiene temor de salir a las calles.



Es por eso que les pido me ayuden a difundir, para ver si de alguna manera alguien puede apoyarnos.



Mi abuelo es una persona de la tercera edad, tiene 92 años; su nombre es Juan Martínez Carmona y se encuentra en la camilla número 54.



De antemano, les damos las gracias.