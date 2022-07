Un total de 55 perros tiene a su resguardo el Centro de Bienestar Animal de Córdoba. Está al límite de atención, informó el director de Desarrollo Social, Daniel Hernández del Ángel.Ante ello organizan una serie de pasarelas a fin de que la ciudadanía conozca a los “peludos” y los adopte.Este viernes en el parque de 21 de mayo realizaron esta actividad a la par de un “Croquetón”, cuya finalidad es colectar alimento para estas mascotas, muchas de ellas rescatadas al estar en abandono.En este sentido se realizó un exhorto a la población para que adopte un perrito y no compre.Hernández del Ángel también comentó que ya no pueden recibir más perros reiterando que el centro de bienestar animal está al tope, por ello buscan un hogar.El entrevistado mencionó que el maltrato animal es grave y no sólo son golpes, también dejarlos a sol y lluvia en los techos, sin comer o atados en lugares inhóspitos.