Urgen a Alcaldía de Orizaba mejorar paso peatonal en avenida Circunvalación

Debido a que desde inicios del año pasado solicitaron al Ayuntamiento de Orizaba atender problemas en la colonia Tlachichilco sin que a la fecha hayan recibido respuesta, vecinos de este lugar hicieron un llamado al alcalde Juan Manuel Diez Francos para que les dé respuesta.Los vecinos indicaron que lo más grave que ven ellos es el tema de la vialidad, pues es un problema serio cada vez que intentan cruzar la avenida Circunvalación, ya que ningún vehículo les da el paso y hay personas adultas que pasan hasta media hora intentando cruzar.Señalaron que están solicitando que se coloque un semáforo o bien que se pongan topes y reductores, los cuales les respondieron que no se puede en la avenida, pero a la altura de Plaza Valle sí pusieron y aquí ha habido muchos atropellados y varias personas fallecidas al intentar pasar la avenida.Comentaron que otro problema que tienen es por la basura, pues antes pasaban barrenderos y ahora ya no porque al parecer despidieron a personal, pero se les olvida que esta ciudad ganó dos premios de la Escoba de Plata y Escoba de Oro por ser limpia, pero ese servicio ha decaído mucho.Agregaron que la escasa vigilancia es otra situación que les afecta, ya que antes pasaban policías haciendo rondines y ahora no, y se han dado muchos asaltos y robos a casa-habitación.Por último, los vecinos comentaron que debido al cambio de nombre de la Avenida Circunvalación por Cri Cri, ahora tienen problemas con sus escritura porque no coinciden con sus direcciones y hacer el cambio les cuesta 15 mil pesos, por lo que hicieron la solicitud al ayuntamiento para que les entregue un oficio y les llevaron todos los requisitos, pero desde el 16 de agosto que hicieron la primer gestión, luego el 3 de octubre y el 7 de noviembre, no han tenido respuesta.