Urgen a autoridades prohibir descarga de aguas negras y rescatar río Tuxpan

Ante la carencia de una planeación estratégica, la ciudad y puerto de Tuxpan sigue en crecimiento pero en desorden, lo que incluso pone en riesgo al entorno, advirtió Braulio García Nieva, ex coordinador nacional de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos de México.



En entrevista, mencionó que la industrialización de la ciudad siempre será un riesgo latente para un sano desarrollo sustentable, por lo que éste se debe acotar a la zona delimitada como industrial, para que no sea invasiva del suelo destinado al área habitacional o natural.



Ante ello, opinó, se debe de dotar de la necesaria infraestructura a la zona industrial, para que se quede ubicada en el lugar que le corresponde en el crecimiento de la ciudad.



Respecto al rescate del río Tuxpan, resaltó que es necesario exigir a las autoridades la no descarga de aguas negras a este afluente, y tomar su recuperación como un asunto prioritario.



Asimismo, recomendó regular el crecimiento de la ciudad de acuerdo a una planeación que salvaguarde tanto la zona urbana de Tuxpan, como sus principales recursos naturales, concluyó.