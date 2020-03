Urgen a Ayuntamiento de Xalapa reparar dos calles en la colonia Rafael Lucio

Buen día:



Quisiera, por favor, pedir su apoyo para que me ayuden a publicar que las calles Manuel María Contreras esquina con Rafael Valenzuela de la colonia Rafael Lucio, aquí en Xalapa, están espantosas, con baches y en muy mal estado.



Quiero que ustedes nos ayuden a que el Ayuntamiento haga algo al respecto. Mi mamá es la única que ha recabado firmas y las ha llevado a la Delegación de la colonia por ya casi 2 años y las autoridades no hacen algo, sólo dan largas y pretextos.



El problema es que son unas calles por donde circulan camiones urbanos y a ellos les vale un comino pasar rápido o sin detenerse sobre los baches. Nuestro temor y mayor preocupación es la integridad de las casas, ya que es una zona donde el suelo está lleno de cavernas; nadie está conectado al drenaje, ya que hay puros resumideros. Entonces, al pasar los camiones a gran velocidad por los baches, las casas se cimbran de una manera espantosa.



Ya mi madre, mi hermano y yo pagamos una ocasión a particulares para que resanaran los baches con asfalto pero las lluvias y camiones se lo llevaron en menos de 2 semanas. Yo casi cada 15 días ando rellenando los baches con la misma piedrilla y tierra que hay por ahí pero no dura nada.



Yo vivo de donde pasan los camiones media cuadra hacia atrás y hasta allá mi casa también se cimbra. La casa de mi mama está en la esquina donde pasan los camiones y tememos que puedan hasta derrumbarse las casas. Mi casa ya tiene cuarteaduras que no había en más de 8 años de vivir ahí y la casa de mi madre, que está en el mero paso de los camiones, corre más peligro.



De antemano, muchas gracias.