Urgen a Hacienda recursos para dar asilo a mujeres violentadas durante pandemia

Es necesario un plan emergente para mitigar el impacto social del COVID-19 con perspectiva de género, expresó el diputado local Enrique Cambranis Torres, al solicitar que se liberen recursos de la partida “Subsidios para Refugios y Centros de Atención Externa de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia”, para hacer frente a esta problemática.



Durante entrevista, el diputado local panista dijo que debido al alza en la violencia de género, la cual se incrementó en la cuarentena por la pandemia del coronavirus, la Secretaría de Hacienda debe liberar estos recursos.



"Dicho recurso está considerado en el presupuesto federal 2020, por lo que no hay justificación para que no sea aplicado; sobre todo ahora que se reporta un repunte en las solicitudes de asilo, que han llegado a ser del doble”, afirmó.



De igual modo, consideró importante implementar una campaña específica para dar a conocer las líneas de atención de violencia de género, así como los números de emergencia, por lo que pidió que se haga a través de redes sociales y comunicados.



Y es que señalo que un aproximado de 6 de cada 10 familias en el país son llevadas por una jefa de familia y muchas de ellas trabajan en el sector informal, por lo que dichos núcleos familiares podrían quedar en una situación aún más vulnerable si no hay una ruta a seguir donde se tomen en cuenta sus particularidades.



“Hay que remarcar que las mujeres realizan la mayor parte de trabajo no remunerado y de cuidados, labor que se ha incrementado en estos días, llamamos a la solidaridad y a la repartición equitativa de tareas", sostuvo.



Para finalizar, Enrique Cambranis hizo un llamado a las autoridades para reforzar las campañas contra la violencia, difundir las líneas de auxilio y sobre todo extremar la vigilancia de las mujeres, niñas y niños.