Urgen a impedir asentamientos de alto riesgo en región Orizaba

A excepción de Orizaba, los 16 municipios restantes que integran la región del Valle comparten en sus límites territoriales asentamientos en zonas de alto riesgo o laderas de montaña donde no se deben otorgar permisos de construcción.Al llevarse a cabo la capacitación de "Estrategias de trabajo para Unidades Municipales de Protección Civil 2022", a cargo de la directora de Planeación y Regulación de la Secretaría de Protección Civil, Alma Angélica Fuentes Jara, se solicitó a las autoridades municipales que reconozcan sus zonas vulnerables y los factores de riesgo.Ninguno de estos municipios son ajenos a los factores de riesgo, señaló, pues en todos existen en menor o mayor medida los fenómenos perturbadores que ponen en peligro a sus habitantes.De existir nuevos asentamientos humanos en zonas de riesgo, señaló, se debe notificar a la Secretaria para realizar visitas de verificación y determinar lo conducente, aunque los municipios deben actuar de manera inmediata.Existen también empresas de bajo riesgo que se deben regular de acuerdo con su denominación y verificar que cumplan con los lineamientos que establece la ley de Protección Civil."Es una tarea tan demandante en la atención y toma de decisiones oportunas, para que no sucedan las emergencias o al menos no pongan en riesgo la salud o vida de las familias", señaló.Por ello, anunció que ya existe la plataforma digital para la elaboración de programas de Protección Civil, lo cual se debe elaborar para fortalecer y actualizar la información sobre número de empresas, giros y todo aquello que represente un riesgo.