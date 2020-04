Urgen a orizabeños a quedarse en casa ante primer caso de coronavirus

Tras confirmarse el primer caso de COVID-19 en la ciudad, autoridades municipales hicieron un llamado a la población para mantenerse en casa y no salir a no ser que sea estrictamente necesario.



A través del área de Comunicación Social, el Ayuntamiento recordó que el caso fue confirmado por las autoridades sanitarias estatales la noche del sábado.



Ante ello, “y la inminente aplicación de la fase 3 de la contingencia”, es necesario que los ciudadanos atiendan las indicaciones que se les dan, que en el caso de Orizaba es para el uso “obligatorio” del cubrebocas.



Asimismo, no salir de casa a no ser que sea estrictamente necesario y en todo caso que salga una sola persona.



De igual forma, indicaron que si alguien siente que tiene los síntomas de la enfermedad, es importante dar aviso a las personas con las que estuvo en contacto en los 15 días anteriores para reducir la posibilidad de contagio.



El Ayuntamiento puntualizó que estas medidas aplican con los ciudadanos de los municipios vecinos que acuden a vender o comprar a la ciudad.



Cabe recordar que además del caso confirmado, la Secretaria de Salud informó que hay 10 más sospechosos en esta ciudad, así como 19 en Córdoba, 4 en Ixtaczoquitlán, 3 en Zongolica, 2 en Nogales y Acultzingo, y uno en Mendoza, Rafael Delgado, Ixhuatlancillo y Río Blanco, entre otros de la zona.