Urgen a regular captura de atún; se alcanza “grado de ecocidio”

La indiscriminada captura de atún en etapa de crecimiento no permite una adecuada reproducción de la especie, lo que alcanza un grado de ecocidio, adviertió el empresario del ramo, Juan Ramón Gánem.



Indicó que desde hace 15 años se ha solicitado una regulación de la captura, sin embargo no se han tomado cartas en el asunto, pues no se implementan vedas, por lo que el atún está siendo exterminado paulatinamente, recalcó.



Dijo que el principal problema es que hay empresarios que atrapan ejemplares catalogados ni siquiera como “juveniles”, sino “infantiles”, lo que provoca que la reproducción haya diezmado.



Gánem Vargas dijo que esta situación han sido planteada incluso ante el Congreso Federal, pero hasta ahora las propuesta de regulación no han tenido eco.



“Se ha disminuido hasta en un 65% la captura comparativamente con lo que se obtenía en 1993 al 2000, cuando, en promedio, se traían 180 atunes de buen tamaño en cada embarcación que salía al mar, pero actualmente cuando mucho se traen unos 60 atunes, pero de una talla muy pequeña, cuando antes se traían de 40 a 60 kilos, pero ahora son de 14 a 18 kilos”, subrayó.