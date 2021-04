Urgen a vacunar contra COVID-19 a médicos particulares

Tras reconocer que son los médicos particulares quienes diariamente atienden a enfermos de COVID-19 que no cuentan con servicio de instituciones de salud públicas, urgen la vacuna para este sector señaló Gilberto Miranda Navarrete, médico particular.



"Existe la demanda de que se nos proteja porque día a día estamos trabajando y atendiendo a enfermos, nos vemos desprotegidos porque teniendo la posibilidad el gobierno federal de vacunarnos, opta por ir a otros grupos de población sobre todo aquellos que pueden quedarse en casa".



En este sentido consideró que es injusto que en México no los apoyen, porque en todos los países afectados por COVID, el gobierno vacuna al personal de salud, trabaje o no para el estado.



Enfatizó que algunos médicos que brindan la atención médica privada decidieron cerrar sus puertas o dar consulta por videollamada hasta que sean vacunados contra el COVID-19 pues temen por su salud.



Contrario a las instituciones de salud pública, la mayoría de los particulares no tienen Triage respiratorio y un servicio de emergencia normal, y eso los pone en riesgo dijo el entrevistado.



Por ello reiteró que urgen la vacunación para todo el sector salud público o privado.