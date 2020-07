Urgen abogados de Veracruz Puerto a Poder Judicial del Estado a trabajar a distancia

Debido a la pandemia por el COVID-19, desde el mes de marzo los juzgados estatales están detenidos para los juicios no urgentes, por lo cual ya es necesario que la justicia se aplique a distancia, consideran abogados de Veracruz.



Y es que en materia federal, las audiencias ya se están realizando a través de videoconferencias, lo cual contribuye a disminuir el rezago que se acumulará con la emergencia sanitaria, señaló el abogado litigante, José Kuri Pazos.



“En materia federal, se me ha notificado que el Centro de Justicia Penal federal de Xalapa, donde todas las audiencias, al menos las que me han notificado, son por videoconferencias o se van ir agendando por videoconferencia por medio de la función de Zoom o Centro de Justicia nos hizo saber de Telmex que nos están sugiriendo”, dijo.



Precisó que el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Arturo Saldívar, se ha pronunciado porque la justicia sea a distancia, por lo cual, debe ya aplicarse en Veracruz por lo menos lo que resta de este año.



Recordó que en el puerto de Veracruz existen 5 salas de juicios de control y una sala tradicional, en el caso de las primeras, tienen capacidad para 20 personas, lo cual lo hace inviable para realizar las audiencias sin riesgo del nuevo Coronavirus.



Aunque los asuntos urgentes se están integrando, los correspondientes a las áreas civil y mercantil, todas las audiencias están detenidas.



“Al día de hoy la justicia sigue, el sistema sigue porque no se puede parar y lo que se ha llevado a la cuestión penal pero los Fiscales llevan a un juez cuestiones de flagrancia, casos urgentes, integraciones de carpetas. En términos generales, las audiencias de imputación están paradas”.



Ante amparos que han interpuesto abogados veracruzanos, el Tribunal Superior de Justicia en el Estado les notificó que se abrirán citas para interponer demandas; sin embargo, sólo quedan como presentadas sin que corran tiempos o plazos legales.



“El Tribunal envió una circular para citas. Podías pedir tu cita y presentar las demandas pero los términos, al menos como lo dice la circular, no corren, no hay un movimiento. Es una cuestión de presentación y la demanda ahí queda”.



Aunado a ello, el sistema de citas ya se saturó y no hay disponibilidad hasta el mes de agosto.