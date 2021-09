Urgen alcantarillado en colonia Mártires de Chicago de Xalapa

La falta del alcantarillado del arroyo de aguas negras que pasa en la parte trasera de las casas construidas sobre la calle Montes de Xalapa, de la colonia Mártires de Chicago, mantiene en constante zozobra a sus habitantes, que el pasado 21 de agosto vieron cómo perdieron todo.



Una de las afectadas con la inundación generada por el huracán Grace, fue Patricia Rivera González, quien señaló que hace tres años sufrió los primeros daños con la crecida del caño y en esta ocasión, el agua se llevó lo demás.



“Siempre padecemos de las inundaciones, como está el arroyo atrás, siempre padecemos de este problema. Nos pasó una vez, hace como tres años, y ahora. Tenemos 22 años viviendo aquí”, expresó en entrevista.



Junto con su vecina, Maribel Rivera González, acotaron que han hecho solicitudes al Ayuntamiento desde hace varios años, particularmente a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), para la construcción del alcantarillado, sin que sea atendido el requerimiento.



“Hasta ahorita nada, dijeron que me llamaban, en mayo metí una solicitud y no hubo respuesta, ahorita lo volví a mandar al Ayuntamiento con la firma de los vecinos afectados. Somos 15 familias afectadas. Le solicitamos un alcantarillado y no tuvimos ninguna respuesta”, enumeró Rivera González.



Añadió que también pidieron a las autoridades municipales que hagan limpieza del arroyo, el cual está muy lleno de basura, escombros y troncos de árboles que se han caído y han sido arrastrados por la fuerza del agua.



“No han venido a revisar, no nos hacen caso y ya ahorita cuando se nos ha afectado, sí nos hacen caso y ya después otra vez pasa el tiempo y ahí nos dejan con este problema”, externó la ciudadana, quien vive desde hace 14 años en ese lugar.



Narró que la inundación que dejó el meteoro en su colonia, provocó que el agua entrara y casi tapara su vivienda. “Le faltaron unos 40 centímetros para cubrir la parte del techo. Perdimos todo”, precisó.



Las residentes de esta parte de la colonia Mártires de Chicago añadieron que uno de sus vecinos perdió la barda que soportaba el impacto del agua, lo que hizo que le destruyera parte de su casa.



Comentaron que ya fueron censados por el Gobierno Federal, pero desconocen qué tipo de ayuda recibirán y cuándo llegará a sus hogares. “Está pendiente, la verdad no sabemos cómo está la ayuda, está pendiente”, acotó la afectada.