Urgen antorchistas a Patrimonio del Estado agilizar escrituración de terrenos que ocupan

Habitantes de colonias del Movimiento Nacional Antorchista se manifestaron ante la Dirección General de Patrimonio del Estado para exigir que se agilice la escrituración de predios que mantienen en posesión desde hace muchos años y dar certeza jurídica a la posesión de los mismos.



Miguel Bastián Sierra, miembro del Comité Directivo Estatal de esta organización, acusó del alto burocratismo imperante en esta dependencia estatal, situación que esta afectando a unos 20 mil colonos de los municipios de Xalapa, Coatepec, Úrsulo Galván, Emiliano Zapata y Veracruz Puerto, entre otros, en donde desde hace varios meses se ha venido demandando la entrega de un sustento legal, que es la escritura y no se avanza en la regularización de los predios.



Tan solo en Xalapa son nueve asuntos, que amparan a unos 5 mil colonos, los que están pendientes de resolver y a pesar de que se han reunido con el delegado regional de Patrimonio del Estado y el mismo Director, no hay avances.



Expresó que el argumento que dan es que no hay dinero, pero para regularizar estos predios no se requiere invertir nada, al contrario se debe de regularizarse para que los colonos paguen para obtener la posesión legal de los mismos.



Citó como ejemplo el caso de la colonia Margarita Morán, Primera Sección, donde los colonos ya están pagando mensualmente su predio, sin embargo, ahora está detenido y no se ha podido avanzar, responsabilizando al delegado de Patrimonio de esta situación al politizar una situación social que debe resolver ya que es su responsabilidad.



Mencionó que en Xalapa son 9 predios, uno en Coatepec y uno en Úrsulo Galván, en donde habitan más de 5 mil familias, quienes están a la espera de sus escrituras, pero que en lo que va de esta administración estatal no les resuelven, lo que les preocupa ante el temor de que se les pueda iniciar un procedimiento administrativo.



Solicitaron la intervención del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez su intervención para dar solución a este problema que data ya de muchos años.