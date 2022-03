Urgen campañas en Veracruz para cambiar la cultura machista: activista

Son mujeres jóvenes las que actualmente están luchando para erradicar la violencia en todos sus géneros al encontrar una desigualdad total frente a los varones, lamentablemente es la cultura mexicana pues es en el hogar donde se educa de esta manera, aseguró María Teresa Toriz Javier, activista social.Señaló que todo el tiempo la mujer ha sido sometida y está en segundo lugar aunque digan que no, no se da el valor que merece."Toda mujer ha sufrido algún tipo de violencia en su vida y lo que más se padece es la psicológica, hay un maltrato grave".A decir Toriz Javier urge que en Veracruz se sigan realizando campañas informativas para cambiar la cultura machista que se viene arrastrando desde hace siglos."El proyecto de vida de una mujer ya no es casarse y tener hijos, quienes trabajan en oficina son doblemente explotadas, porque además de prestar un servicio llegan a atender a su familia y eso nadie lo ve".La defensora de mujeres destacó que falta mucho por hacer, no solo en cuestión de leyes sino que estas se hagan realidad y se apliquen.Si bien se han logrado avances como la ley Olimpia, consideró que la información no ha llegado a muchos lugares como zonas indígenas o colonias marginadas donde las mismas autoridades desconocen los derechos de este sector de la población o las maltratan cuando llegan a interponer una denuncia, es el día a día en las dependencias de gobierno, donde el personal no está sensibilizado.Exhortó a las féminas es que sigan luchando desde sus trincheras y se apoyen entre todas para ir erradicando la violencia en cualquiera de sus tipos.