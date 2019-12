Urgen empresarios a Federación solucionar robo de mercancías en carreteras

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene que resolver el tema de la inseguridad en carreteras y en vías férreas, consideró el empresario Nicolás Granja Bello, quien agregó que no se puede olvidar que a diario son transportadas miles de mercancías.



Entrevistado sobre las especificaciones que hiciera el Presidente de la República esta mañana, en su rueda de prensa, en la que señaló que la autopista México-Veracruz es peligrosa en la zona de Acultzingo y por lo cual, ya se hacían trabajos junto con empresarios, comentó que no tiene conocimiento de que haya acercamiento con este sector, al que le haya planteado alguna estrategia para resolver el tema, pero lo cierto es que tiene que haber una solución.



Destacó que el tema de la inseguridad de dos décadas a la fecha se ha complicado mucho más. "El tema de la inseguridad en el transporte es terrible"



Apuntó que si roban un camión, las pérdidas son de muchos miles de pesos, lo cual complica las finanzas de los empresarios.



De igual forma, indicó que tras haber inseguridad en las carreteras, la mayoría de los viajes para transportar mercancía se hace en las mañanas, pues ya no se quiere viajar en las noches, lo que trae como consecuencia que las casetas estén repletas durante la mañana. "Entonces tenemos que esperar de 20 minutos hasta dos horas parados ahí".



Finalmente, insistió en que las autoridades deben poner en marcha una estrategia para evitar los robos a camiones y de camiones, así como a trenes.