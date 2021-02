Urgen empresarios del sur a Gobierno emitir reglas de operación del Corredor Interoceánico

Las obras de la ampliación de los muelles en la Administración Portuaria Integral (API) Coatzacoalcos tuvieron una preinauguración la semana pasada, por lo que ahora sólo quedan pendientes los trabajos de dragado y el acceso a los terrenos de lado de Pajaritos, confirmó el recién nombrado presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Emmanuel Peña Sánchez.



Refirió que sin duda estos trabajos forman parte del Corredor Interoceánico para dar movilidad entre los dos océanos y añadió que actualmente está pendiente el tema de energía, gas, electricidad y de infraestructura para incentivar los polos de desarrollo.



"Coatzacoalcos es muestra clara que esas inversiones se están dando y efectivamente, el día de ayer hubo una preinauguración de los trabajos de 130 metros adicionales de muelle con una capacidad de 10 toneladas por metro cuadrado. Esos trabajos se concluyeron, faltan los trabajos de dragado que están en marcha y también el acceso a los terrenos de API que están del lado Pajaritos", puntualizó.



En este sentido, urgió al Gobierno Federal emitir las reglas de operación del Corredor Interoceánico para incentivar la inversión privada, cadenas de valor y empleos en el sur.



"Si eso no se da, no se puede incentivar la inversión privada. Se tienen que pronunciar y el pronunciamiento puede ser aquí están estos polos de desarrollo y estos son los incentivos, o pueden ser que digan aquí están los polos de desarrollo y no hay incentivos. Eso hará que la inversión privada se detone", expuso.



Explicó que este tema será uno de los prioritarios para reactivar la economía en la región, además de pugnar por la unidad, identificar las necesidades y hacer planteamientos inteligentes de solución, con innovación para los agremiados de la CANACINTRA.