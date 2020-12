Urgen escuelas de educación superior privadas a retomar clases presenciales en Veracruz

Las clases en Veracruz deben retomarse de manera inmediata, ya con semáforo verde como lo ha marcado la Secretaría de Educación Pública y no esperar a que se mantenga cuatro semanas consecutivas como se plantea a nivel estatal, afirmó el presidente de la Federación de Universidades e Instituciones de Educación Superior (FUIPES), Arturo Matiello Canales.



Lamentó que actualmente no haya urgencia por regresar a clases presenciales y se permita la realización de actividades con flujo controlado en espacios públicos, como bares y restaurantes pero no en materia educativa.



"No podemos reunir a los chicos en un salón de 30 en 30 en un salón de conferencia para 100 para ponerlos al día de sus materias, de sus avances (y) por qué si se permite que los antros, los bares, las cantinas, salones de fiesta trabajen en un 40 a 50 por ciento de su capacidad. ¿Por qué siguen pensando en si vamos a regresar en enero, en que no urge regresar a clases? ¿No le urge a quién?", cuestionó.



Matiello Canales aseguró que el llamado de retomar actividades de manera inmediata en los Estados con semáforo verde es a nombre de las 35 instituciones educativas que conforman la FUIPES.



A la fecha, la pandemia ha ocasionado que el 80 por ciento de la plantilla educativa se haya reducido, poniendo en riesgo la permanencia de las universidades privadas, además del impacto en la deserción escolar y la falta de preparación de los estudiantes.



En este sentido, hizo el llamado al Gobierno del Estado a que conozcan la problemática de las instituciones privadas.



"La planilla educativa en el Estado de Veracruz ha caído en un 80 por ciento. Esto significa que son grupos de 2 y los grupos de 2 no son rentables, no son costeables. En los 9 meses que llevamos de pandemia, no hemos sido convocados ni una sola vez por parte de las autoridades educativas para revisar la problemática. El Gobierno del Estado no ha tenido ni la menor intención de conocer cuáles son los problemas que se están registrando en la educación privada".



Comentó que en materia psicológica hay estrés en estudiantes y docentes, "los educandos están teniendo un grave problema de estrés académico, los docentes también viven estrés académico, es un estrés post traumático, han estado encerrados incrementando su nivel de ansiedad, es como vivir en una prisión, en donde no puedes salir, como un campo de concentración".



Se pronunció a favor de que se permitan las reuniones educativas de manera general como convenciones, encuentros deportivos, clases y regularización limitando el aforo.