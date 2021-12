Urgen frenar plagio de bordados y productos de artesanos veracruzanos

El presidente de la Asociación Xanté: Turismo Cultura y Sociedad, Ulises Gómez, urgió al Gobierno implementar políticas y acciones para frenar el plagio de bordados y otras técnicas que emplean los artesanos veracruzanos en la elaboración de sus productos y manualidades.Según él, es “muchísimo” el robo de la propiedad intelectual por parte de turistas diseñadores de moda, que acuden a las ferias a observar estas prendas y copiar sus diseños para luego explotarlos de manera ilegal.“Que se acabe el plagio y que se vea quienes son los que realmente hacen este gran trabajo. Es muchísimo, vienen muchos turistas y de esos son diseñadores, desde ahí ellos van viendo qué es lo que pueden acopiar y de ahí se lo llevan”, denunció.Como organizador de la Expo Venta Xante 21, que se llevó a cabo en el parque Juárez de Xalapa, desde el pasado 15 de diciembre y hasta hoy domingo 19 de diciembre, señaló que dicha actividad buscó mostrar lo que los artesanos elaboran a través de la semana de la moda artesanal.“Por eso hay que dar la oportunidad a nuestros artesanos, que ellos den a conocer el trabajo que realmente elaboran”, reiteró Gómez al evitar nombrar a los diseñadores o casas de moda que han incurrido en esta práctica ilegal, para no entrar en polémica.“Algunos (han procedido de manera legal), pero como son personas humildes (los artesanos), que no tienen ni el respaldo del gobierno, entonces cómo ellos justifican que es prenda o trabajo realizado por las manos de ellos”, apuntó.De allí que pidiera a las autoridades ponerse “a chambear” y realizar su trabajo, más allá de las fotos, “hay que empezar a ver y visitar a las comunidades, como El Tajín, y tener un padrón y darle un seguimiento”.Señaló que así como la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), hace este registro de marca de productos elaborados por emprendedores de otras áreas, se debería hacer también con los artesanos veracruzanos, para que se protejan sus diseños y técnicas.“Que sea a través de SEDECOP ese trabajo apoyado por instituciones como el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (IVAIS), ellos deben seguir dándole ese trámite y hasta que los artesanos puedan tener un respaldo legal, se van a empezar a acabar con el plagio”, precisó.Por otro lado, dijo esperar que la nueva administración municipal, que encabezará Ricardo Ahued Bardahuil, les pueda dar las oportunidades de seguir mostrando los productos que elaboran los artesanos de la Capital y de otros municipios del Estado.“Necesitamos que Xalapa sea realmente la Capital del Estado, que sea la puerta y un progreso hacia las y los hermanos artesanos. No hemos tenido la oportunidad de reunirnos todavía con él, pero esperemos tener esa posibilidad”, manifestó.