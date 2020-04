Urgen magna obra para acabar con socavones en el río Atoyac

La única forma de resolver los socavones en la cuenca del río Atoyac, es canalizar el agua pero para ello se requiere de una fuerte inversión de los tres niveles de Gobierno, pues sería una obra a lo largo de unos 10 kilómetros.



El secretario del Ayuntamiento de Atoyac, Joel Peña, consideró que lo que se requiere es que haya mayor interés de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ya que en fechas pasadas quedaron de hacer un estudio de suelo y cuantificar el número de socavones, ya que sólo se sabe de la existencia de cuatro o cinco fugas de agua pero hasta la fecha no han llegado.



Además, se requiere la participación de Gobierno del Estado y de los municipios de Amatlán y Atoyac porque rellenar de piedra o desviar el agua de los socavones “sólo es un mejoralito”, que no resuelve el problema de fondo, debido a que en tiempo de lluvias la creciente arrastra la piedra y vuelve a irse el agua a los socavones.



Explicó que el río está conformado por piedra caliza que, al golpe del agua, se desmorona y a lo largo de los años ha provocado estos socavones.



En estos momentos, dijo el funcionario municipal, el río sufre su mayor crisis, pues está casi seco por estos socavones y aunque gente altruista ha llevado maquinaria para desviar el agua en los socavones más grades, urge una obra civil de gran envergadura.



En el estudio que realice la CONAGUA, comentó, debe investigar a donde se va el agua de estos socavones y que no sean identificados como nuevos nacimientos.



Recordó que en la administración de Cutberto Morales como presidente de la Unidad de Riego “Alfredo V. Bonfil”, acordaron que los fines de semana le devolviera una parte de agua al río Atoyac para que limpiara a este afluente pero por los socavones, el agua no lograba llegar a la zona baja y de nada sirvió este buen intento.



Hoy, la única forma de darle vida a esta cuenca del río Atoyac, propuso, es canalizar el agua, de lo contrario, seguirá “muerto” este afluente donde hasta hace unos años, se producía el mejor langostino en Veracruz.