Urgen organizaciones más recursos para “restaurar al campo”

Con la presencia del secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Eduardo Cadena Cerón, el senador Ernesto Pérez Astorga, así como líderes campesinos, se realizó en el faro en honor a Venustiano Carranza, la conmemoración de los 105 Aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria de 1915.



En este marco, Ezequiel Flores Rodríguez, coordinador Nacional de la organización “Plan de Ayala”, afirmó que hay incongruencia en el Gobierno federal al reducir el presupuesto para el campo en alrededor de 18 mil millones de pesos.



"Que reconsideren su actitud y en su oportunidad, que aprueben los recursos necesarios para restaurar el campo. Nos preocupa que no se haya destinado presupuesto alguno para el conflicto agrario en el país, en donde Veracruz está ocupando un lugar preponderante", dijo.



Ante la falta de recursos - afirmó -, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, no tendrá posibilidades de resolver los conflictos por disputa de tierras.



Asimismo, reclamó al Gobierno del Estado, que por la austeridad, no se ha edificado un monumento en honor al caudillo Emiliano Zapata.



"Queremos recordarle al señor Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez que si bien por cuestiones de austeridad no fue posible en este año el compromiso de erigir un monumento al General Emiliano Zapata, a nosotros no se nos olvida y esperamos ver honrado este compromiso a más tardar en la próxima conmemoración de esta Ley agraria".



Para el sector campesino esta es una fecha histórica; no obstante, a diferencia de años anteriores, la asistencia de autoridades fue menor.