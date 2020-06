Urgen vecinos fumigar contra el dengue en zona de canales de Veracruz Puerto

En plena temporada de lluvias, vecinos de colonias como Adolfo López Mateos, en el puerto de Veracruz, señalan que no se ha fumigado la zona, aun cuando es un punto de gran infestación de moscos.



Afirman que los canales de aguas que se encuentran en la zona son focos de reproducción de vectores y los vecinos tienen que encerrarse para evitar que los insectos ingresen a sus casas.



Temen que se registren casos de dengue porque hay cacharros que se acumulan en las calles, lo que puede favorecer la reproducción del mosquito.



"Aquí no han venido, andan diciendo que están fumigando pero aquí no se han parado", dijo Israel de la colonia Adolfo López Mateos.



Situación similar señalan los habitantes de la colonia La Pochota. "Hay demasiado (mosco) y ninguna autoridad viene; acá no, para nada. Ni siquiera han venido a fumigar. Como a eso de las 5 y media o 6 de la tarde, hay muchísimos moscos. Dicen que ya hubo chikungunya aquí", dijo Silvia Urreta.



Además reclamaron que no se ha visto el desazolve de los canales que suelen desbordarse durante esta temporada.