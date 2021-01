Uriel Flores Aguayo, buscará alcaldía de Xalapa por la vía independiente

El ex diputado federal (2012-2015) y ex militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Uriel Flores Aguayo, anunció que buscará la presidencia municipal de Xalapa por la vía independiente, en este proceso electoral 2020-2021.A través de sus redes sociales, el también ex regidor y dos veces diputado local por la vía plurinominal, señaló que está preparando un proyecto político para Xalapa.Flores Aguayo, que también fue Subsecretario de Educación en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, expuso que conforme a la ley electoral va a solicitar al OPLE, el próximo 15 de enero, que registre su intención de ser candidato independiente a la Presidencia del Municipio de Xalapa.“Conozco y asumo las complejidades que implica una iniciativa independiente”, puntualizó al agregar que ejerce su derecho partiendo de su trayectoria a favor de Xalapa.De igual modo, sostuvo que conoce el municipio, además de que tiene propuestas realistas y sencillas para hacer un buen gobierno.“Me considero xalapeñista, entendido como actitud e identidad con nuestra comunidad; puedo aportar ideas y una visión auténtica hablando con la verdad”.En un escrito optimista, Uriel Flores menciona que aparece con porcentajes aceptables en todas las encuestas en circulación, por lo que se pronunció por hacer una campaña de diálogos y propuestas, en positivo, cuidando la sana distancia con el respeto a la ciudadanía ante la pandemia.No obstante de su anuncio por la vía independiente, el ex funcionario perredista y panista, no descartó la candidatura por algún Partido Político en alianza, “y como externo si hay transparencia y seriedad”.En lo que fue un mensaje a las posibles coaliciones en Veracruz, Flores Aguayo mencionó que no será omiso ante la posibilidad de apoyar una coalición amplia.Para finalizar, anunció que en los próximos días estará recorriendo y sosteniendo encuentros pequeños con la ciudadanía para informar y solicitar apoyos al proyecto.De registrarse ante el OPLE por la vía independiente, Uriel Flores sería el segundo ciudadano en buscar una alcaldía sin el apoyo de partidos políticos, junto con Mauricio Iván Aguirre Marín, quien pretende luchar por la presidencia municipal de Córdoba.Cabe recordar que los ciudadanos que quieran participar en el proceso para renovar el Congreso del Estado y los 212 Ayuntamientos veracruzanos sin el respaldo de un partido político, tienen hasta el 15 de enero para presentar su escrito de intención ante el ente comicial.En la convocatoria que se emitió el pasado 15 de diciembre, se estipula que los aspirantes pueden acudir a las oficinas ubicadas en Francisco Javier Clavijero No. 188, en el centro de Xalapa, para lo cual deberán agendar previa cita a través del sitio https://www.oplever.org.mx/agenta_cita/ y seguir el procedimiento correspondiente; mientras que de manera digital a través del portal http://remicin.oplever.org.mx/ ).Tratándose de Candidaturas Independientes a los cargos de Presidencia Municipal y Sindicatura, la manifestación de intención, deberá integrarse con las fórmulas compuestas por las o los aspirantes a la Presidencia Municipal o Sindicatura, propietario y suplente, respetando la alternancia de género entre cargos.