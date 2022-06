Urnas electrónicas acaban con fraudes electorales, aseguran

La experiencia de 17 años que tiene el Estado de Jalisco con el voto electrónico, indica que su implementación no sólo contribuye al cuidado del medio ambiente y al abaratamiento de los costos de los procesos electorales, básicamente en el uso de papelería, sino que también erradica prácticas fraudulentas como el relleno o embarazo de urnas.También logra que el escrutinio y cómputo de las casillas se haga en cuestión de segundos y no hasta horas después del cierre de las casillas.Al afirmar lo anterior, el consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, Miguel Godínez Enríquez, comento que con la apertura de casillas en cada proceso de votación, la urna electrónica entra en operación en un lugar visible y al arranque del sistema emite un documento que hace constar que está “en ceros”, mismo que es constatado por los representantes de todos los partidos políticos.Entrevistado previo al acto de demostración de la urna electrónica del IEPC de Jalisco, efectuado en el auditorio “Leonardo Pasquel” del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, dijo que desde el año 2005 esa entidad federativa inició la exploración del voto electrónico y apenas, el año pasado, se tuvo el primer proceso electoral con 50 urnas electrónicas reguladas por el Instituto Nacional Electoral (INE).Explicó que fue en el año 2005 cuando Jalisco inició el proceso de experimentación de la urna electrónica, con una reforma al Código Electoral que ordena al IEPC hacer una prueba piloto con una urna electrónica y la conformación de una Comisión Especializada para revisar el resultado.En el año 2006 se hizo la prueba piloto y dicha Comisión determinó que el IEPC de Jalisco estaba en posibilidades de llevar a cabo un ejercicio de votación mediante urna electrónica.Agregó que en 2008 se aprobó una nueva reforma al Código Electoral que mandata la utilización de la urna electrónica y ese mismo año se realiza la primera elección constitucional en el Municipio de Texcueca.En el año 2012, la votación con urna electrónica se hizo en dos distritos electorales y sus Municipios.Y desde ese año a la fecha, se han realizado más de 300 ejercicios de votación con urna electrónica y todos con resultados transparentes, desde elecciones constitucionales ordinarias, mecanismos de participación ciudadana, elecciones internas de partidos políticos y ejercicios de socialización.Reconoció que el camino ha sido largo pero con resultados positivos, a tal grado de no descartar la posibilidad de que a largo plazo, el voto electrónico sea utilizado al 100% en las jornadas electorales.Incluso, expuso que en Jalisco, intencionalmente se han colocado urnas electrónicas en zonas donde el servicio de internet es deficiente o en su caso, no hay y dichas urnas han funcionado con resultados óptimos ya que conectan con el servidor de los Consejos Distritales, que invariablemente deben tener internet.