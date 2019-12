Usan redes sociales para vender pirotecnia en zona conurbada de Veracruz

A pesar de los operativos que se realizan para detectar la venta de cohetes, no se ha frenado la comercialización de pirotecnia. Continuamente se escuchan detonaciones durante las noches en diferentes colonias.



Aun cuando las autoridades han hecho el llamado para denunciar la comercialización de estos explosivos, la venta continúa incluso a través de redes sociales.



A través del perfil de Facebook "Pirotecnia Veracruz, México" se ofrecen este tipo de productos para entregas en esta zona conurbada; los pedidos se hacen a través de la misma página o bien por teléfono.



"Hemos hecho operativos para localizar; no lo hemos podido detectar porque es clandestino, pero sufren todos", señaló el director de Protección Civil de Boca del Río, Andrés Escalera.



Aprovechó para hacer el llamado a la población a que no se ponga en riesgo porque con el fin de año la presencia de cohetes aumenta por la quema del tradicional "Viejo" y los festejos del Año Nuevo.



Durante el 24 de diciembre se escucharon detonaciones por toda la ciudad, y aunque para muchos ya es inaceptable la pirotecnia, para otros sigue siendo atractivo.



"En general, ya es molesto. Hay gente que ya no acepta este tipo de festejos, es un tipo de civilidad, ya no estamos en esa época en que se hacía".



Las autoridades exhortan a denunciar la venta de los cohetes y no fomentar la demanda que pone en riesgo no sólo a ellos, si no a muchas personas más.