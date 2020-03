Usando las palabras de López Gatell, empresaria de Veracruz pide suspender ISR

A través del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los empresarios mandar a sus trabajadores a casa y no penalizarlos quitándoles el empleo o el salario.



Ante esta iniciativa, la empresaria veracruzana Sabrina Zárate Sáenz subió un mensaje en redes sociales, parafraseando al propio funcionario federal, con un mensaje muy claro para el jefe de las instituciones del país: “Suspender el pago del ISR para que las empresas puedan prorrogarlo o exentarlo, sin que sean penalizados o multados. Es sólo un mes pero es un mes de solidaridad del gobierno para el interés de todas y todos los que movemos este país”.



Aquí la versión íntegra del video que Zárate Sáenz subió a redes sociales, comparando el discurso de López-Gatell con la solicitudes de miles de empresarios veracruzanos y del país:



Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud:



Este es un llamado a las personas empresarias a que den todo el respaldo para que sus trabajadores puedan quedarse en casa, sin que sean penalizados con que sean despedidos o que no se les otorgue el pago de su salario.



Sabrina Zárate Sáenz, empresaria veracruzana:



Hoy hago un llamado a Andrés Manuel López Obrador y a las autoridades de Hacienda y del SAT a que comprendan la importancia de esta medida: que suspendan el pago del Impuesto Sobre la Renta para que las empresas puedan prorrogarlo o exentarlo sin que sean penalizadas o multadas.



López Gatell:



Es sólo un mes



Zárate Sáen:



Es sólo un mes pero es un mes de solidaridad del gobierno para el interés de todas y todos los que movemos este país.



López Gatell:



La generosidad que pueda ejercer en este momento un empleador.



Zárate Sáen:



La generosidad que pueda ejercer en este momento el gobierno hacia una empresa grande, mediana, pequeña, muy pequeña, va a ayudar a todos.



López Gatell:



Un mes de salario de los trabajadores, debe ser garantizado.



Zárate Sáen:



Prorrogar o exentar los impuestos por un mes debe ser garantizado.



López Gatell:



Si las empresas hacen esto, vamos a tener decenas de millones de personas quedándose en casa y así es como funciona la mitigación.



Zárate Sáenz:



Si el gobierno hace esto, vamos a tener decenas de millones de empresarios con posibilidad de apoyar a sus empleados a guardarse en casa. En la medida en que los empresarios podamos prorrogar o exentar el ISR, la luz, el seguro social, vamos a poder enviar a nuestros trabajadores a casa. Y es así como funciona la mitigación. Todos queremos irnos a c, pero necesitamos, nos urgen, estímulos fiscales.