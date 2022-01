Uso de cubrebocas en Xalapa no es obligatorio ni será motivo de multas

La encargada de la Subdirección de Salud del Ayuntamiento de Xalapa, Olga Isabel Alarcón Ricardez, mencionó durante entrevista que no se hará obligatorio el uso de cubrebocas en sitios públicos ni darán multas a comercios donde no lo utilicen, sin embargo, invitó a estar conscientes de lo que se vive y cuidarse entre todos."Cada quien tenemos una responsabilidad, yo puedo decir que ya estuve contagiada desde que inició esta pandemia y son síntomas terribles, si tú ya lo padeciste, debes de evitar transmitirlo a los demás", dijo.La Subdirectora expuso que al no ser un cargo legal, los comercios que no hagan uso del cubrebocas no serán acreedores de una sanción, sólo recibirán una llamada de atención.Además, invitó a toda la población a ser parte del cuidado y exhortar a los demás a cumplir con las medidas sanitarias."Todos somos conscientes de los que estamos viviendo, cuando ustedes vean a alguien que no trae el cubrebocas, ayúdenlo, díganle que se lo ponga ", concluyó.